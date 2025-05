Brutaler Angriff in Neukölln: Mann sticht Polizisten mit Messer in den Hals - und kommt frei!

Berlin - Ein Polizist ist in Berlin bei einer Auseinandersetzung vor einer Polizeiwache mit einem Messer schwer verletzt worden. Tatverdächtig ist ein 28 Jahre alter Mann, der am Samstag wieder auf freien Fuß kam.

Der Verdächtige wurde nach dem Angriff festgenommen. © Morris Pudwell

"Momentan gibt es keine gesicherten Erkenntnisse für einen gezielten Messereinsatz", sagte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft Berlin zur Begründung.

Der 31-jährige Polizist schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr und wurde in einem Krankenhaus notoperiert. Die Gewerkschaft der Polizei forderte Konsequenzen und einen besseren Schutz.

Nach den Ermittlungen beschädigte der 28-jährige Deutsche am Freitagabend vor einer Polizeiwache im Rollbergviertel in Berlin-Neukölln ein Polizeiauto, wobei er mit einem Messer hantierte.

Als ein Polizist einer Einsatzhundertschaft ihn kontrollieren wollte, kam es laut Staatsanwaltschaft zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge der Polizeibeamte mit dem Messer lebensgefährlich am Hals verletzt wurde.



Der Mann wollte nach Angaben der Polizei vor dem Zwischenfall eine Anzeige auf der Wache erstatten, worauf er vom Diensthabenden um Geduld gebeten wurde. Daraufhin verließ er das Gebäude wieder und machte sich den Angaben zufolge an dem Polizeifahrzeug zu schaffen. Die genauen Hintergründe waren am Samstagmittag noch unklar. Der Polizist schwebt inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr, wie es hieß. Sein Zustand sei stabil.