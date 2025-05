Palästina-Gedenktag-Demo eskaliert: Polizist in Menge gezogen und niedergetrampelt

Berlin - Am palästinensischen Gedenktag Nakba haben mehr als tausend Menschen in Berlin zum Teil aggressiv gegen Israel und den Krieg in Gaza demonstriert. Mehrere Menschen sind dabei verletzt worden. Trauriger Höhepunkt: Ein Polizist wurde nach Polizeiangaben in die Menge hineingerissen und niedergetrampelt.

Die Demonstranten bewarfen die Polizisten mit Flaschen und Steinen. © Christophe Gateau/dpa

Er sei ins Krankenhaus gekommen. Mindestens 50 Menschen wurden festgenommen, wie die Polizei über die Plattform X mitteilte.

In der Spitze hatten nach Polizeiangaben rund 1100 Menschen am Donnerstagabend in Kreuzberg zum Teil aggressiv gegen Israel und den Krieg in Gaza demonstriert. Es sei zu "erheblichen Gewalttätigkeiten aus der Menge" auf Polizeibeamte gekommen, berichtete Polizeisprecher Florian Nath. Es habe Flaschen- und Steinwürfe gegeben.

Der schwer verletzte Polizist habe einen gebrochenen Arm und Verletzungen am Oberkörper. Er befinde sich weiter im Krankenhaus, so Nath. Der Beamte gehöre der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit der Polizei an.

Er sein in die Menge gegangen, um Festnahmen durchzuführen. "Dabei ist er gezielt angegriffen und zu Boden gebracht worden. Dann wurde auf ihn eingetreten", so der Sprecher.

In lautstarken und aggressiven Sprechchören riefen Redner und Demonstranten "Kindermörder Israel, Frauenmörder Israel, Babymörder Israel", "Yallah, yallah Intifada" und "From the River to the sea". Intifada waren frühere palästinensische Aufstände und Serien von Terroranschlägen gegen Israel.