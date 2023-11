Pony mit Messerstichen gequält: Polizei hält 15-Jährigen für verdächtig

Harzgerode - Ein Pony musste in Harzgerode ( Landkreis Harz ) mit schweren Schnittverletzungen eingeschläfert werden. Jetzt ermittelt die Polizei gegen einen 15-Jährigen.

Das Pony musste aufgrund der schweren Verletzungen eingeschläfert werden. © Screenshot/Facebook/Ina Piller

Über die sozialen Netzwerke verbreitete sich in den vergangenen Tagen der Beitrag einer wütenden und trauernden Tierbesitzerin.

In einem Facebook-Posting schildert Ina Piller, dass am vergangenen Mittwoch ein oder mehrere Täter in ihren Stall eingebrochen seien und das Pony "Foxi" mit Schnittwunden verletzten.

Das Tier wurde so stark attackiert, dass es später eingeschläfert werden musste. Jetzt gibt es einen ersten Verdächtigen.

Wie die Deutsche Presseagentur (dpa) erfuhr, liegt der Fokus der polizeilichen Ermittlungen auf einem 15-Jährigen aus einer im Ort befindlichen Einrichtung für schwer erziehbare Kinder und Jugendliche.

Mit ihm stehen zwei weitere Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren für etwa 20 weitere Straftaten unter Verdacht. Kurz zuvor wurde in Harzgerode randaliert und dabei unter anderem mehrere Autos und Verkehrsschilder beschädigt.

Die drei Verdächtigen seien jedoch nicht mehr im Ort und wurden inzwischen in Einrichtungen anderer Bundesländer untergebracht, teilte die Polizei mit.