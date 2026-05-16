Traurige Bilanz zum Vatertag: Betrunkene Männer bauen reihenweise Unfälle
Görlitz - Am Vatertag mal so richtig tief ins Glas zu schauen, ist das eine - sich dann aber noch hinters Steuer zu setzen, ist alles andere als eine gute Idee. Im Landkreis Görlitz und im Landkreis Bautzen kam es am gestrigen Feiertag zu zahlreichen Promille-Unfällen.
Im Lomnitzer Ortsteil Wachau endete die Spritztour eines 19-Jährigen kurz vor Mitternacht auf der K 9252 in einem Crash, bei dem er verletzt wurde. Der Jugendliche war mit einem BMW - der wahrscheinlich nicht einmal ihm gehörte - in Richtung Großnaundorf unterwegs gewesen, als er plötzlich in einer Linkskurve von der Straße abkam und dann gegen einen Leitpfosten sowie zwei Bäume krachte.
Der BMW kippte auf die rechte Seite, schleuderte gegen einen weiteren Baum und blieb auf dem Dach liegen. Schaden: rund 20.000 Euro! Eine Fahrerlaubnis hatte der 19-Jährige nicht, dafür aber 1,42 Promille auf dem Kerbholz.
Auf dem A4-Parkplatz "Löbauer Wasser" in Richtung Görlitz kollidierte ein betrunkener Lasterfahrer in der Nacht zum Freitag beim Einparken mit einem parkenden Lkw. Der mutmaßliche Verursacher, ein 57-jähriger Pole, pustete umgerechnet 1,50 Promille. Nach dem Unfall mit einem Sachschaden von knapp 900 Euro ist der Mann seinen Führerschein vorerst los.
Etwas weniger, aber dennoch Alkohol im Blut hatte ein 60-Jähriger am Abend in Medewitz. Als die Polizei ihn mit seinem Ford und 1,28 Promille auf der Talstraße kontrollierte, war die Fahrt für ihn direkt beendet. Sein Führerschein wurde zudem eingezogen.
Trotz Alkoholkonsum hinterm Steuer
Ein 19-Jähriger hatte sich in Hoyerswerda am späten Donnerstagabend trotz vorherigen Alkoholkonsums auf seinen E-Scooter gewagt. Auf der Bautzener Allee wurde er dann von einer Streife erwischt, die bei dem Deutschen 1,64 Promille feststellte. Weiterfahren durfte er nicht, stattdessen ging es zur Blutentnahme. Die Beamten fertigten eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr an.
Ebenfalls betrunken und ebenfalls auf einem Elektrokleinstfahrzeug gestoppt wurde gegen 16.30 Uhr ein Mann in Zittau. Der 25-jährige Deutsche pustete auf der Süßstraße 0,92 Promille und muss jetzt mit einem Bußgeldbescheid rechnen.
Auf einem Radweg an der S126 zwischen Halbendorf und Weißwasser war am Vatertag ein Fahrradfahrer gestürzt. Der Grund für seinen kleinen Unfall, bei dem er unverletzt blieb, war schnell herausgefunden: 1,76 Promille. Der 48-jährige Deutsche wurde von den Beamten zur Blutentnahme gebracht und muss sich wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr verantworten.
Alkohol war bei der polizeilichen Kontrolle eines Skoda-Fahrers auf der Bautzener Straße in Kirschau zwar nicht im Spiel, dafür reagierte der Drogentest positiv auf Amphetamin und Cannabis.
Der 48-Jährige hatte keine gültige Fahrerlaubnis, dafür fanden die Ordnungshüter im Skoda Fabia Betäubungsmittel. Diese wurden wie auch die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.
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