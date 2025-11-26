Tötungsdelikt in Bruchsal: 49-Jähriger in Psychiatrie

Bruchsal - Nach einem mutmaßlichen Tötungsdelikt in Bruchsal (Landkreis Karlsruhe) ist der Tatverdächtige in eine psychiatrische Einrichtung gekommen.

Am Montag wurde das betroffene Gebiet weiträumig abgesichert. © Fabian Geier / EinsatzReport24

Das habe ein Ermittlungsrichter des Amtsgerichts am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft entschieden, sagte ein Polizeisprecher.

Der 49-Jährige steht unter Verdacht, einen 61 Jahre alten Mitbewohner getötet zu haben. Details dazu nannten die Behörden bisher nicht.

Die Polizei hatte den Deutschen am Montagnachmittag festgenommen. Er sei in einem psychischen Ausnahmezustand gewesen, hieß es.