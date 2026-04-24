Radler fährt auf Fußweg: Als Seniorin ihn darauf hinweist, schlägt der Mann zu
Hoyerswerda - In Hoyerswerda wurde eine Seniorin (84) von einem Fahrradfahrer geschlagen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des brutalen Vorfalls.
Die ältere Dame war am Donnerstag gegen 10.50 Uhr auf der Käthe-Niederkirchner-Straße auf dem Fußweg unterwegs gewesen. Diesen nutzte auch ein bisher noch unbekannter Radler – verkehrswidrig.
Als die 84-Jährige den Mann darauf aufmerksam machte, stieg dieser von seinem Fahrrad ab und schlug der Frau ohne zu zögern ins Gesicht. Die Seniorin stürzte und erlitt Verletzungen.
Der Radfahrer flüchtete daraufhin in Richtung Lipezker Platz.
Bei den Mitarbeitern einer Firma bat die 84-Jährige indes um Hilfe. Diese alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei.
Wie die Görlitzer Polizeidirektion berichtet, konnte die ältere Dame nach einer ambulanten medizinischen Versorgung wieder nach Hause gehen.
Nach Attacke in Hoyerswerda: Polizei sucht Zeugen
Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Sie bittet die Bevölkerung um Mithilfe und hofft, den Angreifer sowie Zeugen des Vorfalls zu finden.
Zur Beschreibung des Radfahrers:
- männlich
- mit Jeanshose sowie Jeansjacke bekleidet
- war mit einem voll beladenen Fahrrad unterwegs
Hinweise werden unter der Nummer 03571 465 0 im Polizeirevier Hoyerswerda oder in jeder anderen Polizeidienststelle angenommen.
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