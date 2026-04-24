Radler fährt auf Fußweg: Als Seniorin ihn darauf hinweist, schlägt der Mann zu

Hoyerswerda - In Hoyerswerda wurde eine Seniorin (84) von einem Fahrradfahrer geschlagen und verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des brutalen Vorfalls.

Am Donnerstag wurde eine Frau (84) von einem Radfahrer attackiert. (Symbolfoto) © 123rf/valentsova

Die ältere Dame war am Donnerstag gegen 10.50 Uhr auf der Käthe-Niederkirchner-Straße auf dem Fußweg unterwegs gewesen. Diesen nutzte auch ein bisher noch unbekannter Radler – verkehrswidrig.

Als die 84-Jährige den Mann darauf aufmerksam machte, stieg dieser von seinem Fahrrad ab und schlug der Frau ohne zu zögern ins Gesicht. Die Seniorin stürzte und erlitt Verletzungen.

Der Radfahrer flüchtete daraufhin in Richtung Lipezker Platz.

Bei den Mitarbeitern einer Firma bat die 84-Jährige indes um Hilfe. Diese alarmierten den Rettungsdienst und die Polizei.

Wie die Görlitzer Polizeidirektion berichtet, konnte die ältere Dame nach einer ambulanten medizinischen Versorgung wieder nach Hause gehen.