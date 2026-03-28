Radlerin klemmt schwer verletzt unter S-Bahn fest: Retter müssen Wagen anheben
Düsseldorf - Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn ist in Düsseldorf eine Fahrradfahrerin schwer verletzt worden.
Wie die Feuerwehr der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt mitteilte, ereignete sich der Vorfall in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen Mitternacht im Bereich der Aachener Straße.
Als die Einsatzkräfte am gemeldeten Unfallort eintrafen, fanden sie die Frau noch eingeklemmt unter der Bahn.
Um eine vollumfängliche medizinische Betreuung der Patientin zu ermöglichen, wurde das Schienenfahrzeug zunächst mithilfe von hydraulischem Gerät angehoben.
Nach einer ersten Behandlung vor Ort wurde die Radlerin in ein Düsseldorfer Krankenhaus gebracht.
Warum die Frau zu später Stunde mit der Straßenbahn kollidierte, ist aktuell noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.
Der Einsatz der Feuerwehr dauerte rund eine Stunde. Im Anschluss kehrten die 31 eingesetzten Kameraden wieder einsatzbereit auf ihre Wachen zurück.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa