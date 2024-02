Rätsel um tödlich verletzten Mann: Täter weiterhin flüchtig, Polizei sucht alles ab

Stade - Im Falle eines schwer verletzt aufgefunden und später verstorbenen Mannes in Stade steht die Polizei weiterhin vor einem Rätsel. Während Polizei-Taucher am Dienstag einen Lauf des Burggrabens nach möglichen Beweismitteln abgetaucht hatten, sind am heutigen Mittwoch die möglichen Fluchtwege des unbekannten Täters abgesucht worden.

Polizeitaucher tauchten am Dienstag ein Lauf des Burggrabens ab. © Polizeiinspektion Stade

Wie ein Polizeisprecher am Dienstag mitteilte, haben die Taucher drei Stunden lang im Bereich der Hansebrücke und der darunter verlaufenden Fußgängerbrücke aus Richtung Parkhaus zur Innenstadt gesucht.

"Neben diversen Müll konnten auch verschiedene andere Gegenstände aufgefunden werden", so der Sprecher. Auch bei der Durchsuchung der möglichen Fluchtwege des Täters in Richtung Innenstadt am heutigen Mittwoch seien mögliche Beweismittel gefunden worden.

"Ob diese unter Umständen dem Verfahren zugeordnet werden können, müssen die nun anstehenden Auswertungen noch ergeben", so der Sprecher weiter.

Am 22. Januar hatte eine Frau in der Nähe des Stader Bahnhofs einen Mann (†44) aus Hamburg an der Ecke des dortigen Parkhauses schwer verletzt aufgefunden.

Wenige Stunden später war dieser im Elbeklinikum seinen Verletzungen erlegen. Die Umstände, die zu seinem Tod führten, sind weiterhin völlig unklar. "Möglicherweise hatte der Mann dort bereits längere Zeit gelegen, ohne entdeckt worden zu sein", sagte ein Sprecher der Polizei Stade damals.