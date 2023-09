Rätselhafte Anschlagsserie in Reinheim, Ober-Ramstadt und Bad Homburg

Reinheim/Ober-Ramstadt/Bad Homburg vor der Höhe - Ein 25-jähriger Mann rastete offenbar völlig aus: Ein Brand-Anschlag im südhessischen Reinheim hielt die Polizei am heutigen Mittwoch ebenso auf Trab wie eine Attacke auf ein pharmazeutisches Unternehmen in Bad Homburg bei Frankfurt am Main.