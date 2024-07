Rätselhafter Tod in Altersheim: Pflege-Unfall oder Mord?

In einem Altersheim in Neustadt an der Weinstraße starb eine Bewohnerin unter ungeklärten Umständen: Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln! (Symbolbild) © Montage: 123RF/porpeller, Arnulf Stoffel/dpa

Die 86-Jährige starb bereits am zurückliegenden Wochenende. In der Nacht zu Samstag verschied sie in einem Altenheim im rheinland-pfälzischen Neustadt an der Weinstraße, wie die Staatsanwaltschaft Frankenthal/Pfalz und das Polizeipräsidium Rheinpfalz gemeinsam mitteilten.

Demnach konnte die Hausärztin der Frau bei der Leichenschau keine Todesursache feststellen!

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten zudem Hinweise darauf erbracht, dass "eine fehlerhafte Behandlung durch Pflegepersonal todesursächlich gewesen sein könnte", wie ein Sprecher erklärte.

Am heutigen Mittwoch teilte die Behörden ferner mit, dass der Leichnam der Seniorin inzwischen am Institut für Rechtsmedizin der Universität Mainz obduziert wurde.

Durch diese Untersuchung konnte die Todesursache jedoch ebenfalls "nicht eindeutig geklärt werden", wie es hieß.