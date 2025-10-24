Maskiertes Räuber-Duo überfällt Tankstelle mit Schusswaffe - Polizei sucht nach Zeugen
Wuppertal - Unter Vorhalten einer Schusswaffe zwangen zwei bislang unbekannte Räuber einen Tankstellen-Mitarbeiter (21) in Wuppertal zur Herausgabe von Bargeld.
Wie die Polizei am Freitag berichtet, habe einer der beiden Männer das Geschäft auf Einern in Wuppertal-Oberbarmen gegen 21.50 Uhr betreten.
Anschließend ging er zu dem 21-Jährigen, der sich zu diesem Zeitpunkt hinter der Verkaufstheke befunden hatte, bedrohte ihm mit seiner Waffe und zwang ihn so zur Herausgabe von Bargeld. Währenddessen stand sein Komplize am Eingang Schmiere und sperrte die dort befindliche Schiebetür auf.
Der Bewaffnete flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Einern. Sein Mittäter flüchtete in Richtung Gennebecker Straße.
Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls, die sachdienliche Hinweise zur Identität oder dem Aufenthaltsort der beiden Gesuchten geben können.
Räuber-Duo wird auf 17 bis 19 Jahre alt geschätzt
Beide sind schätzungsweise zwischen 17 und 19 Jahre alt. Der Bewaffnete ist laut Zeugenangaben etwa 1,70 Meter groß, hat schwarze Locken und dunkle Augen. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube maskiert und trug einen schwarzen Kapuzenpulli, eine schwarze Jacke und weiße Handschuhe.
Sein Komplize wird auf etwa 1,85 Meter groß geschätzt. Er war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Maske.
Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa