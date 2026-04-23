Rassistischer Angriff? Mann und Frau gehen auf Mutter und ihr Kind los

Hildburghausen - In Hildburghausen wurde am Dienstagnachmittag eine Mutter von einem Mann und seiner Begleitung angegriffen.

Die Kripo ermittelt und versucht, die Hintergründe aufzuklären. (Symbolfoto) © Friso Gentsch/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag erklärte, hatte der 42-Jährige zunächst im Bereich eines Fußballplatzes in der Coburger Straße gepinkelt.

Ein 10-Jähriger hatte das öffentliche Urinieren des Mannes bemerkt und wurde daraufhin von ihm angesprochen. Das Kind rannte anschließend weg, doch er wurde von dem Erwachsenen und einer 25-Jährigen verfolgt.

Der Mann und die Frau schafften es, das Kind einzuholen. Danach wurde dem 10-Jährigen sein Rucksack entrissen und über die Straße geworfen.

Die Mutter des Jungen hatte die Situation jedoch gesehen und ging dazwischen. Hierbei wurde sie allerdings selbst zur Zielscheibe und von der 25-Jährigen angespuckt.

Der 42-Jährige und seine Begleitung prügelten danach auf die Mama des Jungen ein und klauten obendrein ihren Rucksack samt Wertsachen. Wegen ihrer Verletzungen musste die Dame stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden. Nachdem Zeugen die Tat bemerkt hatten, flüchteten die Täter.