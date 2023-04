Als die Polizei das auf einer Parkbank sieht, schrillen sofort die Alarmglocken

Eschwege/Reichensachsen - Einen größeren Polizeieinsatz gab es am Samstagnachmittag im nordhessischen Reichensachsen (Werra-Meißner-Kreis) aufgrund einer eher speziellen Entdeckung auf einer Parkbank.

Die brandneu anmutende Damenbekleidung sorgte für einen größeren Polizeieinsatz. © Polizei Eschwege

Wie ein Sprecher der Polizeistation im nahe gelegenen Eschwege erst am Montagvormittag mitteilte, seien die Ordnungshüter gegen 14 Uhr von einem Fußweg kontaktiert worden. Dieser hatte auf einer Bank entlang eines Radweges nahe dem Fluss Wehre mehrere Damenbekleidungsstücke entdeckt.

Hierzu gehörten teils völlig neuwertig anmutende Kleidungsstücke sowie Turnschuhe in Größe 37. Umgehend machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg zum Auffindeort, um sich selbst ein Bild von der nach eigenen Angaben "seltsamen Auffindesituation" zu machen.

Zunächst ergaben sich keine Anzeichen, wie lange die Kleidungsstücke bereits an Ort und Stelle gelegen hatten. Und so wurde das Areal von der Parkbank bis hin zum Wehreufer nach möglichen Spuren abgesucht, da durchaus davon ausgegangen werden konnte, dass sich die Besitzerin der Kleidungsstücke in einer Notsituation befinden könnte.

Da die erste Spurensuche keinerlei Ergebnisse lieferte, wurden die Maßnahmen auf beide Uferseiten sowie bis zu einer nahe gelegenen Bahnstrecke ausgeweitet. Aber auch hiermit sowie dem Einsatz eines Mantrailer-Hundes konnten keine weiteren Anhaltspunkte für einen Unfall oder gar ein Verbrechen ausfindig gemacht werden.