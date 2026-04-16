Reifen komplett abgefahren, Stoßdämpfer defekt: Polizei holt Holztransporter von A72

Geithain - Ein Lkw-Fahrer (49) musste am Mittwoch auf der A72 stoppen, weil er einen kaputten Reifen hatte. Trotz des Radwechsels durfte er aber nicht weiterfahren.

Die Reifen des Holztransporters waren so weit abgefahren, dass die Polizei die Weiterfahrt untersagte. © Polizei Chemnitz

Wie die Polizei Chemnitz mitteilte, war der Holztransporter kurz nach der Anschlussstelle Geithain liegen geblieben.

Polizisten, die gerade auf der Autobahn unterwegs waren, entdeckten den Sattelzug.

Nach dem Reifenwechsel durfte der 49-Jährige aber nur bis zur nächsten Abfahrt fahren, weil die Beamten den technischen Zustand des Gespanns kontrollieren wollten.

"Dort endete dann die Fahrt, denn es wurden erhebliche Mängel festgestellt", so eine Polizeisprecherin.