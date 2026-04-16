Reifen komplett abgefahren, Stoßdämpfer defekt: Polizei holt Holztransporter von A72
Geithain - Ein Lkw-Fahrer (49) musste am Mittwoch auf der A72 stoppen, weil er einen kaputten Reifen hatte. Trotz des Radwechsels durfte er aber nicht weiterfahren.
Wie die Polizei Chemnitz mitteilte, war der Holztransporter kurz nach der Anschlussstelle Geithain liegen geblieben.
Polizisten, die gerade auf der Autobahn unterwegs waren, entdeckten den Sattelzug.
Nach dem Reifenwechsel durfte der 49-Jährige aber nur bis zur nächsten Abfahrt fahren, weil die Beamten den technischen Zustand des Gespanns kontrollieren wollten.
"Dort endete dann die Fahrt, denn es wurden erhebliche Mängel festgestellt", so eine Polizeisprecherin.
An dem Holztransporter waren nicht nur die Stoßdämpfer kaputt, sondern auch die Bremsscheiben wiesen Risse auf. Auch mehrere Reifen hatten Mängel. Sie waren so weit abgefahren, dass die Polizei die Weiterfahrt untersagte.
Sowohl auf den Fahrer und als auch auf den Halter kommen nun Ordnungswidrigkeitsverfahren zu.
Titelfoto: Bildmontage: Polizei Chemnitz, Lino Mirgeler/dpa