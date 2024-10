Riesenrad-Brand beim Highfield-Festival: Das ist der aktuelle Stand der Ermittlungen

Großpösna - Nach dem Riesenradbrand beim Highfield-Festival am Störmthaler See nahe Leipzig dauern die Ermittlungen an.

Am späten Abend des 17. August hatte zunächst eine der 24 Gondeln des Riesenrades Feuer gefangen, bevor die Flammen auf eine weitere Gondel übergriffen. Insgesamt 65 Menschen wurden anschließend ärztlich versorgt. Die Rettungskräfte brachten 16 Menschen mit zum Teil schweren Brandverletzungen in Krankenhäuser.

Die Staatsanwaltschaft hat zwei Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zum einen wegen fahrlässiger Brandstiftung, zum anderen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung. Dabei soll untersucht werden, ob bei der Evakuierung des Riesenrades alles richtig abgelaufen war. Gegen wen konkret sich die Verfahren richten, wollte die Sprecherin nicht sagen.



Das Highfield-Festival am Störmthaler See ist eines der größten Rock- und Popfestivals in Sachsen. In diesem Jahr kamen rund 30.000 Besucher. Nach dem Feuer war es für etwa zwei Stunden unterbrochen worden.