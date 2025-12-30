Riskante Böllerei im Harz: Rakete explodiert unter fahrendem Auto

Wernigerode - Am Montagabend wurde einem 43-Jährigen in Wernigerode ( Landkreis Harz ) die Böllerei vor Silvester zum Verhängnis.

Der Feuerwerkskörper raste über die Straße und explodierte unter dem Auto. (Symbolbild) © Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Gegen etwa 21.10 Uhr wurde das Polizeirevier Harz von Zeugen darüber informiert, dass ein Mann in der Halberstädter Straße eine Rakete auf die Fahrbahn gelegt und angezündet haben soll.

Diese flog in weiterer Folge unkontrolliert über die Straße und explodierte wenig später unter dem fahrenden Auto einer 33-Jährigen.

Am Tatort konnten die Beamten die Geschädigte und den 43-jährigen Täter antreffen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, erklärte die Polizei.