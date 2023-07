16.07.2023 12:56 Frau wird am helllichten Tag mit Baseballschläger attackiert und ins Auto gezerrt!

Von Bastian Küsel

Rostock - Dramatische Minuten: In Rostock ist am Sonntag eine Frau von drei Männern überfallen und in ein Auto gezerrt worden! In Rostock wurde eine Frau am Sonntagmorgen von mehreren Männern überfallen und in ein Auto gezerrt. Eine Sofortfahndung der Polizei hatte Erfolg. © Stefan Tretropp Wie die Polizei mitteilte, meldete sich eine Zeugin gegen 9.30 Uhr bei der Einsatzleitstelle und berichtete, dass drei Unbekannte in der Südstadt mit einem Baseballschläger auf die Frau eingeschlagen und sie anschließend in einen Wagen gezerrt hätten. Sofort wurde eine Fahndung mit mehreren Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber eingeleitet. Nach kurzer Zeit wurden das Auto, die Frau und ein Tatverdächtiger entdeckt. Polizeimeldungen In der Probezeit: 21-jähriger Raser flüchtet mit seinem Vater auf dem Beifahrersitz vor der Polizei Die Beamten ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung und Freiheitsberaubung. Zum Alter und etwaigen Verletzungen der Beteiligten konnte die Polizei zunächst keine genauen Angaben machen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen laufen.

