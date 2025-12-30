Rote Ampel, Drogen, Diebesgut: BMW-Fahrer legt Polizei ganze Liste an Straftaten vor

Leipzig - Ein 26-Jähriger hätte sich am Montagabend in Leipzig gleich aus mehreren Gründen nicht ans Steuer seines BMWs setzen dürfen.

Beim Durchsuchen seines Mietwagens wurde die Polizei fündig. (Symbolbild) © Julien Becker/dpa

Der Autofahrer ist den Beamten gegen 22.30 Uhr auf der Antonienstraße in Plagwitz durch seine verzögerten Reaktionen aufgefallen.

Als er dann noch über eine rote Ampel fuhr, zogen sie ihn aus dem Verkehr, bestätigte Polizeisprecher Tom Erik Richter.

"Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 26-Jährige keine Fahrerlaubnis vorweisen konnte", hieß es.

Doch das war nicht alles. Ein Drogenschnelltest reagierte darüber hinaus positiv auf verschiedene Substanzen.

In Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft durchsuchten die Polizisten seinen Mietwagen und konnten so gleich die nächste Straftat feststellen. Neben einem Tütchen mit Drogen befand sich in dem BMW auch ein gestohlen gemeldetes Tablet.

Die Gegenstände wurden sichergestellt und der Mann zu einer Blutentnahme auf das Revier gebracht. Im Anschluss wurde er wieder entlassen.