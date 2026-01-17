Rottweiler attackiert Kinderwagen: Schwangere rettet Baby und stürzt

Immenstadt - Ein junger Rottweiler hat im Oberallgäu einen Kinderwagen mit einem darin liegenden Baby angegriffen.

Ein Rottweiler hatte im Oberallgäu einen Kinderwagen samt Baby angegriffen. (Symbolbild) © dmitrievmike/123RF

Wie die Polizei mitteilte, ging ein 37-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Rottweiler Gassi, als das Tier an einem Spielplatz plötzlich einen dort stehenden Kinderwagen angriff.

Die Mutter reagierte umgehend und nahm ihr elf Monate altes Kind aus dem Wagen. Die schwangere Frau flüchtete und stürzte dabei. Laut Polizei verletzten sich dabei aber weder Mutter noch Kind.

Der Hundehalter hatte sich derweil aus dem Staub gemacht, konnte im Rahmen einer Fahndung aber schnell ausfindig gemacht werden.

Dabei stellten die Beamten fest, dass der Hund keinen Maulkorb trug. Zudem war der Mann mit dem 13 Monate alten Rottweiler sichtlich überfordert und konnte den Hund kaum unter Kontrolle halten.