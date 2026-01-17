Rottweiler attackiert Kinderwagen: Schwangere rettet Baby und stürzt
Immenstadt - Ein junger Rottweiler hat im Oberallgäu einen Kinderwagen mit einem darin liegenden Baby angegriffen.
Wie die Polizei mitteilte, ging ein 37-Jähriger am Freitagnachmittag mit seinem Rottweiler Gassi, als das Tier an einem Spielplatz plötzlich einen dort stehenden Kinderwagen angriff.
Die Mutter reagierte umgehend und nahm ihr elf Monate altes Kind aus dem Wagen. Die schwangere Frau flüchtete und stürzte dabei. Laut Polizei verletzten sich dabei aber weder Mutter noch Kind.
Der Hundehalter hatte sich derweil aus dem Staub gemacht, konnte im Rahmen einer Fahndung aber schnell ausfindig gemacht werden.
Dabei stellten die Beamten fest, dass der Hund keinen Maulkorb trug. Zudem war der Mann mit dem 13 Monate alten Rottweiler sichtlich überfordert und konnte den Hund kaum unter Kontrolle halten.
Rottweiler mit Wesenstest und Negativzeugnis kein Kampfhund mehr
Die Hunderasse Rottweiler zählt in Bayern zu den Listenhunden der Kategorie 2. Das heißt, die Rasse darf nach bestandenem Wesenstest und einem von der Behörde ausgestellten Negativzeugnis gehalten werden. Ohne ein solches Zeugnis werden die Tiere als Kampfhunde eingestuft. Ein Wesenstest wird in der Regel ab dem 18 Lebensmonat des Hundes durchgeführt.
Im speziellen Fall aus Immenstadt wurden die zuständigen Behörden von der Polizei informiert.
Titelfoto: dmitrievmike/123RF