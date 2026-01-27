Routinekontrolle eskaliert: Polizist mehrere Meter von Auto mitgeschleift

Bürstadt - Im südhessischen Bürstadt eskalierte am Montagmittag ein Routineeinsatz der Polizei. Ein Autofahrer versuchte, sich einer Kontrolle zu entziehen, ein Polizist wurde verletzt. Später sollte sich herausstellen, was der Mann mit seinem rücksichtslosen Verhalten verschleiern wollte.

Unabhängig von der Entziehung der Polizeikontrolle hatte der Mann (42) noch mehr auf dem Kerbholz. (Symbolfoto) © Jan Woitas/dpa

Laut einer Polizeimeldung stoppten Zivilfahnder den 42-jährigen Fahrer am Montag gegen 15 Uhr auf einem Waldparkplatz in der Wasserwerkstraße.

Als ein Beamter den Mann ansprach, fuhr dieser plötzlich los und schleifte den Polizisten mehrere Meter mit. Der Beamte konnte sich befreien, zog sich bei der Aktion aber leichte Verletzungen zu.

Die Flucht des Fahrers endete kurze Zeit später in der Leipziger Straße, wo er festgenommen wurde.

Bei der Durchsuchung des Autos stellten die Einsatzkräfte mehrere Gramm Amphetamin und Marihuana sowie eine Schreckschusswaffe sicher.

Zudem waren an dem Fahrzeug Kennzeichen angebracht, die bereits im August in Schwetzingen gestohlen worden waren.

Nach polizeilichen Erkenntnissen zeigte der 42-Jährige außerdem Anzeichen eines vorangegangenen Drogenkonsums. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß er nicht. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.