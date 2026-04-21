Scheunenbrand im Ilm-Kreis: Mehrere Explosionen durch Gasflaschen

Frauenwald (Ilm-Kreis) - Polizei und Feuerwehr rückten am Montagabend gegen 23.45 Uhr in die Straße "Promenade" in Frauenwald im Ilm-Kreis aus.

Feuerwehrkräfte löschen am Montagabend einen Scheunenbrand in der Straße "Promenade". Der Sachschaden liegt bei rund 80.000 Euro. © NEWS5 / Steffen Ittig

Aus bislang ungeklärter Ursache war die Scheune eines 73-jährigen Mannes laut Angaben der Polizei in Brand geraten.

Laut Informationen von NEWS5 stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen.

Demnach war die Löschung des Inneren von Anfang an nicht möglich, da die Scheune durch die enorme Hitze stark beschädigt und einsturzgefährdet war. Die Feuerwehr konzentrierte sich deshalb darauf, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.

Die Löscharbeiten erwiesen sich als besonders anspruchsvoll und riskant. In der Scheune befanden sich laut Informationen von NEWS5 große Mengen Holz sowie ein Multicar, der ebenfalls in Brand geriet. Die dadurch entstandene hohe Brandlast führte zu einer extremen Hitzeentwicklung.

Zusätzlich kam es während des Einsatzes zu mehreren Explosionen von gelagerten Gasflaschen. Unter erheblichem Risiko gelang es einigen Einsatzkräften, weitere Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich zu bringen und zu kühlen, um weitere Explosionen zu verhindern.