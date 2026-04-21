Scheunenbrand im Ilm-Kreis: Mehrere Explosionen durch Gasflaschen
Frauenwald (Ilm-Kreis) - Polizei und Feuerwehr rückten am Montagabend gegen 23.45 Uhr in die Straße "Promenade" in Frauenwald im Ilm-Kreis aus.
Aus bislang ungeklärter Ursache war die Scheune eines 73-jährigen Mannes laut Angaben der Polizei in Brand geraten.
Laut Informationen von NEWS5 stand das Gebäude beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Flammen.
Demnach war die Löschung des Inneren von Anfang an nicht möglich, da die Scheune durch die enorme Hitze stark beschädigt und einsturzgefährdet war. Die Feuerwehr konzentrierte sich deshalb darauf, das Gebäude kontrolliert abbrennen zu lassen und ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Gebäude zu verhindern.
Die Löscharbeiten erwiesen sich als besonders anspruchsvoll und riskant. In der Scheune befanden sich laut Informationen von NEWS5 große Mengen Holz sowie ein Multicar, der ebenfalls in Brand geriet. Die dadurch entstandene hohe Brandlast führte zu einer extremen Hitzeentwicklung.
Zusätzlich kam es während des Einsatzes zu mehreren Explosionen von gelagerten Gasflaschen. Unter erheblichem Risiko gelang es einigen Einsatzkräften, weitere Gasflaschen aus dem Gefahrenbereich zu bringen und zu kühlen, um weitere Explosionen zu verhindern.
Sachschaden in Höhe von 80.000 Euro
Trotz der schwierigen Bedingungen konnte ein entscheidender Erfolg erzielt werden. Das direkt angrenzende Wohnhaus wurde laut Angaben von NEWS5 durch einen massiven Löschwassereinsatz geschützt und blieb unversehrt. Die Wasserversorgung erfolgte über das örtliche Hydrantennetz.
Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, dennoch entstand ein erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 80.000 Euro. Der Eigentümer wurde nach aktuellem Stand leicht verletzt.
Als mögliche Brandursache wird derzeit eine nachglühende Feuerschale nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: NEWS5 / Steffen Ittig