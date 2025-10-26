Schüsse in Essen: Zwei Männer auf Parkplatz verletzt

Essen (Nordrhein-Westfalen) - In Essen kam es auf einem Parkplatz zu einer Schießerei, bei der zwei Männer verletzt wurden.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat den Tatort rund um den Katernberger Markt weiträumig abgesperrt. © Justin Brosch/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei Essen auf Nachfrage von TAG24 mitteilte, wurde die Polizei gegen 15 Uhr von Zeugen auf die Viktoriastraße gerufen, die Schussgeräusche wahrgenommen hatten.

Bei ihrem Eintreffen fanden die Beamten zwei verletzte Männer vor. Einer von ihnen wies eine Schussverletzung auf, der andere hatte Stichverletzungen.

Die beiden Opfer wurden ins Krankenhaus gebracht, über den genauen Schweregrad ihrer Verletzungen gibt es bislang jedoch keine Informationen.

Die Polizei ist mit einem Großaufgebot vor Ort und hat den Tatort rund um den Katernberger Markt weiträumig abgesperrt, um Spuren zu sichern. Gleichzeitig läuft die Fahndung nach den Tatverdächtigen.