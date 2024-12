Schläge ins Gesicht: Streit zwischen Jugendlichen endet mit drei Verletzten

Schwarzenberg - Am vergangenen Wochenende kam es im Erzgebirge zu einem handfesten Streit zwischen Jugendlichen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Raubdeliktes und Körperverletzung aufgenommen. (Symbolbild) © 123rf/sanne198

Wie die Beamten am heutigen Dienstag mitteilten, trafen zwei bekannte Gruppierungen am vergangenen Samstagabend gegen 20.40 Uhr in einem Zug von Aue nach Schwarzenberg aufeinander.

Dabei kam es zwischen den vier- und fünfköpfigen Gruppen zu einer tätlichen Auseinandersetzung, wobei ein 14-jähriger Deutscher von einem Jugendlichen der vierköpfigen Gruppe ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt wurde.

Nachdem alle Beteiligten am Bahnhof Schwarzenberg ausgestiegen waren, ging der Streit weiter. Dabei forderte die Gruppe der Angreifer von einem 16-Jährigen Bargeld. "Als er die Herausgabe verweigerte, schlug einer der Tatverdächtigen auf ihn ein, während die anderen beiden ihn zu Boden schubsten", teilte die Polizei mit.

Auch ein weiterer 16-jähriger Deutscher wurde geschlagen und leicht verletzt.