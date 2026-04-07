Schock für Tierhalter bei Pforzheim: Ziegen direkt auf Weide getötet und ausgeschlachtet

Pforzheim - Eine schockierende Entdeckung machte ein Tierhalter am Montagmorgen auf seiner Weide bei Enzberg. Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Ziegengatter eingedrungen und haben dort drei Tiere getötet und fachmännisch ausgeschlachtet.

Auf einer Weide bei Pforzheim mussten mehrere Ziegen ihr Leben lassen. Die Polizei sucht nach den Unbekannten. (Symbolfoto) © Patrick Pleul/dpa/ZB

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei verschafften sich der oder die Täter unbefugt Zutritt zu dem Gehege, das sich in der Nähe der L1173 zwischen Enzberg und Ötisheim befindet.

Die Unbekannten töteten auf der Weide insgesamt drei Ziegen, um an deren Fleisch zu gelangen. Während sie die Fleischstücke entwendeten, ließen sie die Schlachtabfälle und weitere tierische Überreste einfach auf der Weide zurück.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Es besteht unter anderem der Verdacht auf Verstöße gegen das Tierschutzgesetz.