Schockmoment bei Verfolgungsjagd: Beifahrerin rollt sich plötzlich aus fahrendem Auto

Wolfsburg - Bei dem Versuch, einen Autofahrer in Wolfsburg ( Niedersachsen ) zu kontrollieren, staunten die Polizeibeamten am frühen Dienstagmorgen nicht schlecht, als die Beifahrerin plötzlich aus dem fahrenden Wagen rollte.

Die Frau öffnete die Tür und ließ sich einfach aus dem fahrendem Auto rollen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Gegen 2.11 Uhr fiel einer Streife der Polizei Wolfsburg in der Innenstadt ein Mercedes mit überhöhter Geschwindigkeit ins Auge.

Als sie den 28-jährigen Fahrer des Wagens kontrollieren wollten, flüchtete dieser nach einem kurzen Halt plötzlich vor den Beamten und ignorierte deren Aufforderungen, anzuhalten. Zudem missachtete er eine rote Ampel.

An der Ecke Kleiststraße krachte der flüchtige Raser zudem gegen einen Ampelmast.

Während der Verfolgung beobachteten die Polizisten, wie die Beifahrerin des 28-Jährigen plötzlich ihre Tür öffnete. Bei einer Geschwindigkeit von etwa 25 bis 30 km/h rollte sie sich dann auf Höhe eines Hotels einfach aus dem Wagen.

Hierbei zog sich die 27-Jährige Verletzungen am Arm zu. Die Beamten brachen die Verfolgungsjagd sofort ab und eilten der Frau zu Hilfe. Der Fahrer setzte seine Flucht in Richtung Schachtweg fort, hielt auf einem Parkplatz an und versuchte, zu Fuß zu entkommen, erklärte ein Sprecher der Polizei.