Schon wieder! Angeschossene Katzen in Gardelegen entdeckt

Am Donnerstag vor einer Woche und am vergangenen Montag gingen im Polizeirevier Salzwedel zwei Anzeigen des Vereins Tierhilfe Wolfsburg ein.

Die Tiere wurden umgehend bei einem Tierarzt operiert und die Projektile entfernt. © Screenshot/Instagram/Tierhilfe Wolfsburg

Wann auf die betroffenen Tiere geschossen wurde und wie lange diese schon die Fremdkörper in sich trugen, ist nicht bekannt.

Dennoch sorgt auch diese Entdeckung wieder für Wut und Fassungslosigkeit. Und das nicht nur bei Tierfreunden.

Die Tierhilfe Wolfsburg findet in einem Facebook-Beitrag klare Worte: "Verdammt nochmal, wer schießt auch dort in der Kleingartenanlage in Gardelegen auf Katzen? Was leben dort für Irre?"

Beiden Katzen wurden die Projektile durch eine Operation aus dem Körper entfernt. "Ein Hoch auf diese tollen Tierärzte", schreibt die Tierhilfe Wolfsburg auf Facebook.

Um den Fall aufzuklären und den oder die Täter zur Rechenschaft ziehen zu können, bitten die Ermittler der Polizei um Zeugenaussagen.

Hinweise nimmt die Polizei in Gardelegen unter der Telefonnummer 03907/7240 entgegen.