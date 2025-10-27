Schreckliches Familiendrama? Drei Leichen in Haus gefunden, Mutter steht unter Verdacht

Solms - Nach dem erschütternden Fund in einem Haus im mittelhessischen Solms, in dem drei Leichen entdeckt worden waren , gehen Polizei und Staatsanwaltschaft momentan von einem innerfamiliären Konflikt als Hintergrund aus.

Nach dem schrecklichen Fund in Solms laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Polizei uns Staatsanwaltschaft gehen von einem Familiendrama aus. © Peter Knapp/dpa

Die Mutter (†55) soll erst ihren gleichaltrigen Mann, dann ihre 18 Jahre alte Tochter und anschließend sich selbst getötet haben. Der 20 Jahre alte Sohn konnte aus dem Haus fliehen, befindet sich weiter mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus.

Zeugen hatten den blutenden Mann auf dem Hof eines Hauses im Ortsteil Niederbiel gefunden und daraufhin umgehend die Einsatzkräfte alarmiert.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte, soll eine Obduktion bereits am Sonntag mit "hoher Priorität" angeordnet worden sein. Erhofft werden wichtige Informationen zum genauen Hintergrund der Tat.