Schreckliches Familiendrama? Drei Leichen in Haus gefunden, Mutter steht unter Verdacht
Solms - Nach dem erschütternden Fund in einem Haus im mittelhessischen Solms, in dem drei Leichen entdeckt worden waren, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft momentan von einem innerfamiliären Konflikt als Hintergrund aus.
Die Mutter (†55) soll erst ihren gleichaltrigen Mann, dann ihre 18 Jahre alte Tochter und anschließend sich selbst getötet haben. Der 20 Jahre alte Sohn konnte aus dem Haus fliehen, befindet sich weiter mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus.
Zeugen hatten den blutenden Mann auf dem Hof eines Hauses im Ortsteil Niederbiel gefunden und daraufhin umgehend die Einsatzkräfte alarmiert.
Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte, soll eine Obduktion bereits am Sonntag mit "hoher Priorität" angeordnet worden sein. Erhofft werden wichtige Informationen zum genauen Hintergrund der Tat.
Jene war vom Staatsanwalt als eine "gruselige Tragödie" bezeichnet worden. Mit Verweis auf die Persönlichkeitsrechte und den Schutz des familiären Umfelds wurden bislang von den Ermittlern keine Angaben zum Tathergang gemacht.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über (erweiterte) Suizide. Die Redaktion hat sich im vorliegenden Fall allerdings entschieden, diesen doch zu behandeln.
Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch völlig anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Peter Knapp/dpa