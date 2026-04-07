Schüsse auf Café mitten in Gießen: Kriminalpolizei sucht Zeugen
Gießen - Mehrere Schüsse fielen am Ostermontag im mittelhessischen Gießen: Die Polizei fahndet nach zwei Männern und sucht dringend Zeugen!
Der Vorfall ereignete sich gegen 22 Uhr in der "Schanzenstraße", wie das Polizeipräsidium Mittelhessen am Dienstag mitteilte.
Demnach wurden die Schüsse auf das "Bistro Çeșme" abgefeuert. "Projektile beschädigten eine Scheibe des Cafés sowie ein geparktes Auto", ergänzte ein Sprecher.
Zeugen sahen danach zwei Männer, die vom Tatort in Richtung der Straße "Westanlage" davonrannten.
"Zur Tatzeit hielten sich mehrere Personen in der Nähe des Cafés auf, diese blieben körperlich unverletzt", hieß es weiter.
Schüsse in Gießen: Wer hat die fliehenden Verdächtigen gesehen?
Die alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Verdächtigen ein, jedoch ohne Erfolg. Die Suche nach den Männern dauert an.
Zu den Hintergründen der Schüsse in Gießen gibt es noch keine Erkenntnisse.
Zudem fragt die zuständige Kriminalpolizei, wer den Vorfall beobachtet hat oder wem die Flüchtigen "im Bereich der 'Schanzenstraße', 'Westanlage' oder dem näheren Umfeld" aufgefallen sind.
Die Gießener Kripo nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 064170066555 entgegen.
Titelfoto: Montage: TAG24, Boris Roessler/dpa