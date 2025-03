Schüsse auf Hochzeit: Opfer (†47) erliegt Verletzungen, zwei Autos flüchten von Tatort

Fürth - Auf einer Hochzeitsfeier mit Hunderten Gästen im mittelfränkischen Fürth ist ein Mann durch Schüsse getötet worden. Der 47-Jährige wurde zuvor lebensgefährlich verletzt in eine Klinik gebracht.

Es soll sich laut vereinzelten Meldungen um eine Halle in der Hafenstraße handeln. Die Ermittler sprachen schon zu Beginn von einem (versuchten) Tötungsdelikt.

Polizei und Rettungskräfte seien mit einem Großaufgebot bei dem abgelegenen Industriegebiet, in dem die Feier in einer Eventlocation stattfand.

Am Abend wurde dann der Tod des Opfers durch die Polizei gemeldet. Bislang sei nur klar, dass es sich dabei nicht um den Bräutigam handeln würde.

"Wir sprechen von Schussgeräuschen und entsprechenden Verletzungen", so der Sprecher weiter. Es habe eine intensivmedizinische Versorgung des Opfers stattgefunden.

Zahlreiche Beamte sind – teilweise in Schutzkleidung – am Einsatzort in dem Industriegebiet. © NEWS5 / David Oßwald

Diese Mitteilung wurde am Sonntagabend im Zusammenhang mit der Hochzeitsfeier-Tat auf den sozialen Netzwerken veröffentlicht.

"Da sind wohl mehrere Personen fluchtartig eingestiegen und weggefahren", schilderte der Sprecher. Die Polizei gehe nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus, bittet aber "umgehend den Notruf" zu verständigen, wenn man eines der Autos sieht. Auch außerhalb Bayerns.

Ein Hubschrauber würde über dem Gelände im Einsatz sein. Die Hintergründe zu der Tat sind noch unklar und damit Teil der Ermittlungen. Die Mordkommission habe die Untersuchungen übernommen. Die anwesenden Gäste werden nun als Zeugen vernommen – soweit diese noch greifbar sind.

Wie Reporter vor Ort mitteilten, hätten sich nach den Schüssen bereits einige Personen von der Veranstaltung entfernt. Mehrere bewaffnete Einsatzkräfte seien – zum Teil mit Schutzausrüstung – derzeit vor Ort.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag kam es in der Oberpfalz zu einer weiteren Bluttat: In Parsberg wurde ein Mann – ebenfalls auf einem Fest mit Hunderten Gästen – mit einem Messer niedergestochen. Er erlag seinen schweren Verletzungen.

Originalmeldung: 19.04. Letzte Aktualisierung: 21.22 Uhr.