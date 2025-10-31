Schüsse auf Shisha-Bar: Kripo steht nach nächtlichem Angriff in Langen vor Rätsel

Langen - In der Nacht zu Freitag kam es im südhessischen Langen zu einem beunruhigenden Vorfall: Unbekannte gaben offenbar mehrere Schüsse auf eine Shisha-Bar ab. Die Hintergründe der Tat sind bislang völlig unklar, die Kriminalpolizei ermittelt.

Mehrere Scheiben des vorgelagerten Wintergartens der Shisha-Bar in Langen wurden durch die Schüsse zerstört. © 5VISION.NEWS

Nach bisherigen Erkenntnissen feuerten der oder die Täter gegen 2 Uhr auf die Glasfront eines Wintergartens der Shisha-Bar in der Mörfelder Landstraße.

Mehrere Scheiben gingen zu Bruch, es entstand Sachschaden. Verletzt wurde bei der Tat glücklicherweise niemand.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnten der oder die Täter bislang nicht gefasst werden.

Am Tatort fanden die Ermittler mehrere Patronenhülsen, die sichergestellt wurden.

Nun hofft die zuständige Offenbacher Kriminalpolizei auf sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung.