Schüsse auf Sylter Barber-Shop: Polizei sichtet Überwachungsvideo

Westerland - Nach den Schüssen auf einen Barber-Shop auf der Insel Sylt am Mittwoch sichtet die Polizei mögliches Beweismaterial.

Mitten in Westerland auf der Insel Sylt ist am Mittwochvormittag mit einer scharfen Waffe geschossen worden. Der Einsatzort wurde abgesperrt. © Lea Albert/dpa

Ein Sprecher sagte, bereits am Mittwochabend sei ein Überwachungsvideo zur Tat ausgewertet worden.

Zum Inhalt und zu möglichen neuen Erkenntnissen machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen laufen weiter.

Am helllichten Tag sind in einer Einkaufsstraße mitten in Westerland auf der Nordsee-Insel Sylt mindestens drei Schüsse auf einen Barber-Shop abgegeben worden.

Verletzt wurde bei dem Vorfall in einer Einkaufsstraße ersten Erkenntnissen zufolge niemand, wie ein Polizeisprecher sagte.

Ein 23-jähriger Mann, der eine scharfe Schusswaffe bei sich trug, wurde festgenommen. Eine weitere Person sei flüchtig. Der Bereich rund um den Tatort wurde von der Polizei abgesperrt.

Nach den Schüssen ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der versuchten gefährlichen Körperverletzung, der Sachbeschädigung sowie wegen Verstößen gegen das Waffengesetz.

Die Schüsse fielen demnach mit einer scharfen Schusswaffe auf den Eingangsbereich. Die Polizei kontrolliert in dem Zusammenhang auch Bahnhöfe und abfahrende Züge, wie die Behörde auf der Plattform X mitteilte.

Der Einsatz und die Fahndungsmaßnahmen dauerten am Nachmittag an. Zwei Beamte standen vor dem Eingang des Ladens, wie eine dpa-Reporterin beobachtete. Auch mehrere Einsatzfahrzeuge der Polizei waren vor Ort. Der Bereich rund um den Laden war mit Absperrband abgesperrt.

Zahlreiche Passanten blieben immer wieder in der belebten Einkaufsstraße stehen und fotografierten die Szenerie.