Schüsse im Park: Polizei sucht nach zwei geflüchteten Männern

Oschersleben - Mehrere Knallgeräusche im Oscherslebener Wiesenpark ( Landkreis Börde ) haben am Mittwochabend einen Polizeieinsatz ausgelöst. Zwei verdächtige Männer flüchteten noch vor dem Eintreffen der Beamten.

Die Polizei suchte umgehend nach den zwei verdächtigen Männern, konnte sie aber bisher nicht finden. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 17.40 Uhr alarmierten Zeugen das Polizeirevier Börde, nachdem sie die lauten Geräusche gehört hatten. Einer von ihnen sprach daraufhin zwei Männer an, die mit den Knallgeräuschen in Verbindung stehen könnten.

Die beiden reagierten nicht auf die Ansprache und ergriffen sofort die Flucht.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Dabei kam sogar ein Polizeihubschrauber zum Einsatz, hieß es. Die Suche nach den Verdächtigen blieb jedoch erfolglos.

Am Ereignisort fanden die Beamten drei Patronenhülsen einer Schreckschusswaffe. Nach bisherigen Erkenntnissen gehen auch die Ermittler davon aus, dass die Schüsse von den beiden geflüchteten Männern abgegeben worden sind.

Die jetzt gesuchten Männer wurden als etwa 20 Jahre alt beschrieben. Beide sollen dunkle Haare gehabt haben.

Jetzt ermittelt die Polizei wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.