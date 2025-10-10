Schüsse in Düsseldorfer Innenstadt: Polizei wertet Videomaterial aus

Düsseldorf - Nach mindestens einem Schuss auf einen Mann in der Düsseldorfer Innenstadt wertet die Polizei Videomaterial des Vorfalls aus.

Die Polizei sperrte die Schadowstraße in Düsseldorf am Donnerstag weiträumig ab. © Frank Christiansen/dpa

Ermittler sicherten zudem Spuren am Tatort, vernahmen Zeugen und fertigten mit einer Drohne Luftaufnahmen an, wie eine Sprecherin der Duisburger Polizei am Tag danach mitteilte.

Inzwischen steht fest, dass es sich bei der Waffe des Mannes um eine Schreckschusswaffe handelte. Zum aktuellen Gesundheitszustand des Verletzten machte die Polizei keine Angaben.

Der Mann war am Donnerstagabend intensivmedizinisch betreut und notoperiert worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der 40-Jährige von einem Kaufhausdetektiv auf frischer Tat beim Diebstahl ertappt worden und anschließend geflüchtet.

Wenig später trafen ihn alarmierte Polizeibeamte in der Nähe eines Schnellrestaurants an.