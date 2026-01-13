Schüsse in Großenhain: Polizei streckt Messer-Mann mit Pistole nieder
Großenhain - Die Polizei rückte aus, um einem Mann aus Großenhain zu helfen. Doch in der Wohnung des 31-Jährigen eskalierte die Lage und es fiel ein Schuss.
Wie die Polizei gegenüber TAG24 bestätigte, rückten die Ordnungshüter in der vergangenen Nacht gegen 23.20 Uhr aus. Grund für den Einsatz war die Suizidankündigung eines Mannes aus dem Großenhainer Stadtteil Uebigau.
Als die Beamten in die Wohnung des Deutschen gelangen konnten besprühte der 31-Jährige vier der Polizisten mit einer "reizerregenden Flüssigkeit".
Um welche Substanz es sich dabei genau handelt, ist noch Bestandteil der Ermittlungen. Im Anschluss an den Sprüh-Angriff drohte er den Beamten mit einem Messer.
Dann fiel plötzlich ein Schuss. Einer der Polizisten zückte seine Dienstwaffe und schoss auf den 31-Jährigen, der anschließend schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.
Die vier Polizeibeamten erlitten währenddessen leichte Verletzungen.
Polizei prüft Rechtmäßigkeit des Waffengebrauchs
Weiter heißt es in einer Mitteilung der Polizei, dass Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen wurden.
Zudem soll geprüft werden, ob der Beamte, der auf den Mann geschossen hat, dies auch rechtmäßig getan hat.
Normalerweise zieht es die Redaktion von TAG24 vor, nicht über Suizide oder Suizidversuche zu berichten. Da bei dem Vorfall aber mehrere Personen verletzt wurden, hat sich die Redaktion für eine Berichterstattung entschieden.
Solltet Ihr selbst von Suizid-Gedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Carsten Rehder/dpa