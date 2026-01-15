Schüsse in Ludwigsburg: Polizei klärt über Gefahr für Bürger auf

Ludwigsburg - Nach den Schüssen und dem Brandanschlag auf eine Securityfirma in Ludwigsburg geht die Polizei nicht von einem höheren Sicherheitsrisiko für die Menschen in der Stadt aus.

Die Polizei ermittelt derzeit die Hintergründe mehrerer Straftaten im Kreis Ludwigsburg. (Symbolfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Die Ermittler gingen in diesen beiden und früheren Fällen der Ermittlungsgruppe "Frost" von zielgerichteten Aktionen aus, bei denen Unbeteiligte nicht im Fokus standen. "Es handelt sich nicht um Gewalttaten, bei denen wahllos Unbeteiligte ins Fadenkreuz genommen wurden", teilte die Polizei mit.

Allerdings könne bei Schüssen in der Öffentlichkeit nie vollständig ausgeschlossen werden, dass ein Geschoss sein Ziel verfehle.

Das Sicherheitsrisiko für die Bürger im Umfeld des betroffenen Gebäudes schätze man aber nicht höher ein als an anderen Stellen in der Stadt, so die Ermittler.

Erst Anfang der Woche war auf ein Gebäude in Ludwigsburg ein Brandanschlag verübt worden, eine Nacht später wurde auf den Firmensitz eines Sicherheitsunternehmens auch noch geschossen.