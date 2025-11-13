Schüsse in Spandau - Mann durch Kugel verletzt!

Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Spandau durch einen Schuss verletzt worden.

Die Ermittlungen der Polizei dauern an. © Julius-Christian Schreiner/dpa

Wie schwer, konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst nicht sagen.

Demnach seien Schüsse im Stadtteil Staaken gemeldet worden; ein Schuss soll den Mann getroffen haben.