Schüsse in Spandau - Mann durch Kugel verletzt!
Von Sabina Crisan
Berlin - Ein Mann ist in Berlin-Spandau durch einen Schuss verletzt worden.
Wie schwer, konnte ein Polizeisprecher am Abend zunächst nicht sagen.
Demnach seien Schüsse im Stadtteil Staaken gemeldet worden; ein Schuss soll den Mann getroffen haben.
Die Hintergründe des Vorfalls sowie weitere Details – etwa zur Identität des Mannes oder möglichen Tätern – waren zunächst nicht bekannt.
Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Julius-Christian Schreiner/dpa