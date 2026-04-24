Schüsse vor Schnell-Imbiss: Zwei Männer verletzt, mutmaßliche Täter flüchten

Mönchengladbach - Durch Schüsse aus einer Schreckschusspistole sind an einem Schnellrestaurant in Mönchengladbach zwei Männer leicht verletzt worden.

Die mutmaßlichen Täter beschädigten bei der Flucht mehrere geparkte Autos. © Federico Gambarini/dpa

Auf dem Parkplatz davor - in der Korschenbroicher Straße - ist es nach ersten Erkenntnissen der Polizei zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen gekommen.

Wegen der Schüsse ist eine Mordkommission eingerichtet worden. Die Polizei geht aber davon aus, dass es keine scharfe Schusswaffe, sondern vermutlich eine Gaspistole war. Sie ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

Die Ereignisse spielten sich in der Nacht auf Donnerstag kurz nach Mitternacht, gegen 0.45 Uhr ab.

Die Polizei hatte bereits unter anderem erklärt, dass Einsatzkräfte in der Innenstadt die ganze Nacht über mit einem Großaufgebot im Einsatz waren.

Auf dem Parkplatz soll Zeugenaussagen zufolge eine größere Gruppe auf vier Männer getroffen sein, die in zwei Autos gesessen hätten. Dann seien die Autos beschädigt worden. Es sei zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen - und auch zu einer Schussabgabe.