Schuss an S-Bahn-Haltestelle, 29-Jähriger verletzt! Polizei fahndet und sucht Zeugen
Rodgau - Großeinsatz im Rodgauer Stadtteil Weiskirchen! Streifenbesatzungen haben am Freitagabend nach einem Mann gefahndet, der an einer S-Bahn-Haltestelle auf einen 29-Jährigen geschossen und diesen verletzt haben soll.
Wie die Polizei mitteilte, soll es um kurz nach 20 Uhr auf dem Parkplatz vor der S-Bahnstation zu einem Aufeinandertreffen der beiden Männer gekommen sein. Bei diesem habe der Unbekannte dann eine augenscheinliche Schreckschusswaffe hervorgeholt und mit dieser offenbar aus nächster Nähe auf das aus Unterfranken stammende Opfer geschossen.
Der 29-Jährige erlitt eine stark blutende Verletzung am Kopf, die nach einer Erstversorgung in einem Krankenhaus weiter behandelt werden musste.
Unmittelbar nach der Tat flüchtete der Schütze zu Fuß in Richtung Bahnhofstraße. Eine großangelegte Fahndung, an der ein Hubschrauber beteiligt war, blieb bislang ohne Erfolg. Die Polizei sucht Zeugen.
Der Flüchtige wurde von Zeugen wie folgt beschrieben:
- circa 1,80 bis 1,85 Meter groß
- schlank
- bekleidet mit schwarzer Jacke, dunkler Hose und grauem Kapuzenpullover
Die Hintergründe der Tat sind unklar und Teil der laufenden Ermittlungen, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung geführt werden. Zeugen, die Angaben zu dem Geschehen oder dem Flüchtigen machen können, sind aufgerufen, sich unter der Telefonnummer 0610469080 telefonisch bei der Polizeistation Heusenstamm zu melden.
Titelfoto: 5VISION.NEWS