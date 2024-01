19.01.2024 12:19 Schussgeräusche sorgen für Großeinsatz! Doch die Ursache ist ganz harmlos

Laute Knallgeräusche haben am Donnerstag in Genthin für ein Großaufgebot der Polizei gesorgt. Ein Anrufer meldete dem Notruf Schüsse in einem Mehrfamilienhaus.

Von Robert Lilge

Genthin - Lautes Knallen sorgte am gestrigen Donnerstag für ein Großaufgebot der Polizei in Genthin (Landkreis Jerichower Land). Die Beamten gingen auf Spurensuche und befragten einige Anwohner. Nach einem lauten Knall rückte die Polizei in Genthin mit einem Großaufgebot an. (Symbolbild) © 123RF/bartusp Die Geräusche sollen dabei gegen 15 Uhr in der Einsteinstraße zu hören gewesen sein. Beim Notruf wurde eine Schussabgabe in einem Mehrfamilienhaus gemeldet, was sofort einen größeren Polizeieinsatz mit sich brachte. Der vermeintliche Tatort wurde sofort großräumig abgesperrt, teilte das Polizeirevier Jerichower Land mit. Polizeimeldungen Dreiste Diebe machen sich über Schmucksortiment her: Polizei sucht Zeugen! Erste Befragungen von Anwohnern brachten jedoch Erleichterung: Viele von ihnen gaben an, dass es keine Schüsse aus einer Waffe gewesen sind, sondern einfach nur Pyrotechnik. Passend dazu wurden vor dem Wohngebäude Reste von Silvesterböllern gefunden. Die Einsatzkräfte gingen in die betroffene Wohnung. Dort fanden sie zwei Frauen und vier Kinder, alle unversehrt. Tausende Euro an Bußgeld drohen Wie die Polizei mitteilte, kommt es in dem Wohnviertel immer wieder zu Knallgeräuschen. In der Vergangenheit soll es vor Ort schon mehrmals Zündungen von Pyrotechnik gegeben haben. Viele Anwohner würden die Geräusche schon überhören. Andere Personen, wie der besorgte Anrufer, noch nicht. Wer außerhalb von Silvester und Neujahr Raketen oder Böller zündet, riskiert ein Bußgeld von tausenden Euro.

