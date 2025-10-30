Schwarzfahrer zeigt sich selbst an: Doch das fehlende Ticket ist sein kleinstes Problem

Calbe - Am Mittwochmorgen gestand ein Schwarzfahrer in Calbe ( Sachsen-Anhalt ) seine Tat freiwillig der Polizei .

Der Schwarzfahrer musste mit den Polizisten in Magdeburg aussteigen, als sie erfuhren, was er noch so dabei hatte. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Der Mann sprach um 10.10 Uhr eine Streife an, die sich im Regionalexpress von Halle nach Magdeburg befand, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte.

Er gestand, zwar ursprünglich ein Ticket erworben zu haben - doch es sei "verbrannt worden".

Die Beamten befragten den 57-Jährigen und erfuhren weitere kuriose Information: Nicht nur gab er zu, eine Schreckschusswaffe mit zugehöriger Gaskartusche mitzuführen, sondern auch ein Beil.

Aufgrund dieser Ausrüstung durfte er nicht weiterfahren. Die Beamten brachten ihn im Magdeburger Hauptbahnhof auf die Wache und durchsuchten ihn.