 11.921

Schwarzfahrerin beleidigt Zugbegleiterin auf Ukrainisch und kassiert prompt die Quittung

Im Zug nach Dresden wurde eine Zugbegleiterin auf Ukrainisch beleidigt. Dumm nur, dass sie die Sprache versteht.

Von Malte Kurtz

Ebersbach - Im Zug von Zittau nach Dresden wog sich eine Schwarzfahrerin (61) aus der Ukraine offenbar in Sicherheit, als sie der Zugbegleiterin in ihrer Muttersprache böse Wörter an den Kopf warf.

Die Bundespolizei holte am Sonntag eine Schwarzfahrerin aus einem Zug nach Dresden. (Symbolbild)
Die Bundespolizei holte am Sonntag eine Schwarzfahrerin aus einem Zug nach Dresden. (Symbolbild)  © Sven Hoppe/dpa

Die 61-Jährige war am Sonntag ohne gültigen Fahrschein unterwegs, woraufhin eine Zugbegleiterin die Bundespolizei informierte.

Am Bahnhof in Ebersbach wurde die ukrainische Staatsbürgerin von den Einsatzkräften in Empfang genommen, aus dem Zug geleitet und darauf hingewiesen, dass es ohne Ticket für sie nicht weitergeht.

Beim Verlassen des Zuges beleidigte die Frau die Zugbegleiterin abschließend noch in ukrainischer Sprache, wie die Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Montag mitteilte. Nur dumm, dass auch die Bahn-Mitarbeiterin der ukrainischen Sprache mächtig ist.

Betrunken am Steuer: 19-Jähriger rauscht in Fahrradständer
Polizeimeldungen Betrunken am Steuer: 19-Jähriger rauscht in Fahrradständer

Dementsprechend entgingen ihr auch nicht jene "ehrverletzenden Worte", mit denen sich die Ukrainerin gebührend verabschieden wollte.

Dafür bekam die 61-Jährige direkt noch eine weitere Anzeige hinterher. Neben dem Erschleichen von Leistungen muss sie sich nun auch wegen Beleidigung verantworten.

Titelfoto: Sven Hoppe/dpa

Mehr zum Thema Polizeimeldungen: