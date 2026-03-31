Schwer bewaffnete Beamte stürmen Wohnung: Spielzeugpistolen lösen Großeinsatz aus

Kempten - Zu einem kuriosen Einsatz mit einem ebenso kuriosen Ende mussten Polizeibeamte im Allgäu am Dienstag gegen Mittag ausrücken.

Ein Zeuge alarmierte die Polizei, nachdem er eine Person mit einer Waffe beobachtete. Doch es gab schnell Entwarnung. © Markus Dorer / EinsatzReport24

Wie die Polizei Kempten mitteilte, ging gegen 12.30 Uhr eine Meldung bei ihnen ein, dass eine Person in einem Gebäude in der Magnusstraße mit einer Pistole herumhantieren würde.

Ein Zeuge hätte dies durch ein Fenster beobachtet. Entsprechend waren die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft.

Auch Verkehrspolizei, Beamte des Zentralen Ergänzungsdienstes sowie die Hubschrauberstaffel unterstützten ihre Kollegen.

"Die Bewohner der betroffenen Wohnung verließen nach Ansprache durch die Polizei die Wohnung. In der Wohnung wurden mehrere Spielzeugwaffen aufgefunden", heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

"Diese wurden mit Einverständnis der Betroffenen sichergestellt und im Anschluss vernichtet. Es konnten keine Straftaten festgestellt werden."