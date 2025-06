Schwer verletzter Mann (29) in Mainzer Altstadt stellt Polizei vor Rätsel

Ein junger Mann mit schweren Kopfverletzungen wurde in der Mainzer Altstadt aufgefunden, die Polizei sucht dringend Zeugen! (Symbolbild) © Montage: Nicolas Armer/dpa, Arnulf Stoffel/dpa

Der insbesondere am Kopf schwer verletzte 29-Jährige wurde am Donnerstag gegen 13.20 Uhr in der Margaretengasse in der Mainzer Altstadt aufgefunden, einer "Nebenstraße zwischen Großer Bleiche, Flachsmarktstraße und Fußgängerzone", wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Mainz erklärte.

Es handele sich bei dem jungen Mann um einen afghanischen Staatsbürger. Wie er die schweren Verletzungen erlitt, sei noch unbekannt. Der Afghane sei umgehend vom Rettungsdienst in eine Notaufnahme gebracht worden.

Zeugen berichteten der Polizei, "dass sie drei junge männliche Personen hätten weglaufen sehen", hieß es weiter. Der Sprecher betonte aber, dass noch ermittelt werden müsse, ob und wenn ja, inwiefern die drei Jugendlichen mit dem Schwerverletzten in einem Zusammenhang stünden.

Alle drei Jugendlichen sollen jeweils etwa 15 Jahre alt und zwischen 1,60 Meter und 1,70 Meter groß sein. Ein orientalischer Hintergrund sei wahrscheinlich.

"Zwei trugen schwarze Trainingsanzüge, einer eine schwarze Hose und ein schwarz-rotes Sportshirt oder Trikot", fügte der Polizeisprecher noch hinzu.