Schwerer Crash an Erfurter Kreuzung: Frau erleidet Polytrauma
Erfurt - Bei einem schweren Unfall in Erfurt ist am Samstagmorgen eine 59-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.
Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 5.40 Uhr an der Kreuzung Rudolstädter Straße / Am Herrenberg auf Höhe der Aral-Tankstelle.
Eine 29-jährige Fahrerin eines Škoda Octavia war auf der Rudolstädter Straße in Richtung Dittelstedt unterwegs, während eine 59-Jährige mit ihrem BMW von der Straße Am Herrenberg in Richtung Eisenberger Straße fuhr.
Da die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb war, galt die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen. Die 29-Jährige missachtete die Vorfahrt, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam.
Die 59-jährige BMW-Fahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und erlitt ein Polytrauma. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.
Wirtschaftlicher Totalstanden an beiden Autos
An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro am Škoda und rund 15.000 Euro am BMW geschätzt. Durch den Aufprall wurde der BMW außerdem gegen einen Ampelmast geschleudert, wodurch zusätzlicher Schaden in Höhe von etwa 3000 Euro entstand.
Die Polizei sicherte die Unfallstelle, fertigte Fotos an und vermaß die Unfallspuren. Gegen die 29-jährige Unfallverursacherin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.
Titelfoto: Landespolizeiinspektion Erfurt