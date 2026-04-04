Schwerer Crash an Erfurter Kreuzung: Frau erleidet Polytrauma

Erfurt - Bei einem schweren Unfall in Erfurt ist am Samstagmorgen eine 59-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden.

Bei einem schweren Unfall an einer Kreuzung in Erfurt wurde eine Autofahrerin schwer verletzt, an beiden Autos entstand Totalschaden. © Landespolizeiinspektion Erfurt

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 5.40 Uhr an der Kreuzung Rudolstädter Straße / Am Herrenberg auf Höhe der Aral-Tankstelle.

Eine 29-jährige Fahrerin eines Škoda Octavia war auf der Rudolstädter Straße in Richtung Dittelstedt unterwegs, während eine 59-Jährige mit ihrem BMW von der Straße Am Herrenberg in Richtung Eisenberger Straße fuhr.

Da die Ampelanlage zum Unfallzeitpunkt außer Betrieb war, galt die Vorfahrtsregelung durch Verkehrszeichen. Die 29-Jährige missachtete die Vorfahrt, sodass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam.

Die 59-jährige BMW-Fahrerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und erlitt ein Polytrauma. Sie wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.