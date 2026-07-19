Schwerer Unfall an Zebrastreifen: Mercedes erfasst sechsjähriges Kind

Greifswald - Ein Missverständnis an einem Zebrastreifen ist am Samstagnachmittag einem Kind in Greifswald zum Verhängnis geworden.

Das Kind wollte einen Zebrastreifen überqueren und blieb zunächst auf einer Mittelinsel stehen, weil sich ein Auto näherte. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der oder die Sechsjährige wurde bei dem Zusammenstoß mit einem Mercedes schwer verletzt und musste vom Rettungsdienst in die Universitätsklinik gebracht werden.

Immerhin gab es auch eine gute Nachricht, denn das Unfallopfer sei trotz der Verletzungen am Ort des Geschehens ansprechbar gewesen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.

Demnach wollte das Kind gegen 17.40 Uhr einen Fußgängerweg in der Makarenkostraße überqueren und blieb dann zunächst auf der Mittelinsel stehen, da sich ein Auto näherte.

Der Mercedes-Fahrer hielt seinen Wagen zunächst offenbar auch ordnungsgemäß an, fuhr dann aber genau in dem Moment wieder los, als auch das Kind seinen Weg fortsetzen wollte.