Schwerer Unfall in Bergheim: Straße stundenlang gesperrt
Bergheim - In Bergheim nahe Köln sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt, ein weiterer kam glimpflicher davon.
Laut der Polizei war ein 64-Jähriger gegen 15.20 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Sportplatz unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 60-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Lechenicher Straße entgegen.
Plötzlich geriet der ältere Fahrer auf die Gegenspur - mit fatalen Folgen: Die beiden Fahrzeuge krachten seitlich ineinander.
Besonders den 60-Jährigen erwischte es schlimm. Er musste mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.
Der 64-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, auch er wurde medizinisch versorgt.
Die Polizei war schnell vor Ort und sicherte die Unfallstelle. Abschlepper kümmerten sich anschließend um die demolierten Autos.
Wegen der Bergungs- und Ermittlungsarbeiten soll die Sportparkstraße bis etwa 17 Uhr gesperrt bleiben. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen.
Titelfoto: Polizei Rhein-Erft-Kreis