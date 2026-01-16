Schwerer Unfall in Bergheim: Straße stundenlang gesperrt

Bergheim - In Bergheim nahe Köln sind am Donnerstagnachmittag zwei Autos frontal zusammengestoßen. Ein Mann wurde dabei schwer verletzt, ein weiterer kam glimpflicher davon.

Nach dem Unfall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. © Polizei Rhein-Erft-Kreis

Laut der Polizei war ein 64-Jähriger gegen 15.20 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Sportplatz unterwegs. Zur gleichen Zeit kam ihm ein 60-Jähriger mit seinem Auto aus Richtung Lechenicher Straße entgegen.

Plötzlich geriet der ältere Fahrer auf die Gegenspur - mit fatalen Folgen: Die beiden Fahrzeuge krachten seitlich ineinander.

Besonders den 60-Jährigen erwischte es schlimm. Er musste mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 64-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, auch er wurde medizinisch versorgt.