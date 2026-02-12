Schwerer Unfall mit Transporter: Bundesstraße stundenlang gesperrt

Andisleben - Ein schwerer Unfall hat am Mittwoch im Landkreis Sömmerda für erhebliche Verkehrsbehinderungen gesorgt.

Die Feuerwehr war neben der Polizei auch am Unfallort. (Symbolfoto) © Matthias Bein/dpa

Ein 27-Jähriger war kurz nach 12 Uhr auf der Bundesstraße 4 auf Höhe des Andislebener Kreuzes aus bislang noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Der Transporter des jungen Mannes krachte anschließend gegen die Leitplanke und demolierte diese auf einer Länge von knapp 80 Metern. Außerdem wurden ein Straßenschild sowie mehrere Leitpfosten in Mitleidenschaft gezogen.

Der entstandene Sachschaden an der Verkehrsinfrastruktur wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Am Transporter entstand Totalschaden in Höhe von rund 40.000 Euro. Der 27-Jährige blieb unverletzt.

Durch die Kollision liefen Betriebsflüssigkeiten aus dem Fahrzeug aus und verunreinigten neben der Straße auch das Erdreich. Der hierdurch entstandene Schaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen, erklärte die Polizei.