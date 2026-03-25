Junger Mann niedergestochen: Versuchtes Tötungsdelikt in Frankfurt?

Frankfurt am Main - Ein 28-jähriger Mann wurde niedergestochen und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht: Die Polizei in Frankfurt ermittelt nach der Messerattacke gegen einen 24-Jährigen wegen eines versuchten Tötungsdelikts !

Messerattacke bei der Konstablerwache am Montagnachmittag: Die Frankfurter Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Der Angriff erfolgte bereits am Montag gegen 14.25 Uhr bei der Konstablerwache in der Innenstadt, wie das Polizeipräsidium Frankfurt am Mittwoch mitteilte.

Demnach wurde die Bluttat von einer Video-Überwachungsanlage aufgezeichnet. Die Aufnahmen zeigten, dass sich ein den Ermittlern namentlich bekannter 24-Jähriger auf den 28-Jährigen zubewegte und diesen aus noch unbekannter Ursache mit einem Messer am Oberschenkel verletzte.

"Im weiteren Verlauf ließ er dann von dem Verletzten ab und wandte sich einer weiteren Person zu", ergänzte ein Sprecher.

"Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, infolgedessen er versuchte, auch die zweite Person zu verletzen", hieß es weiter.

Diese zweite Attacke verlief erfolglos. Der 28-Jährige wurde von Sanitätern versorgt und in eine nahe liegende Klinik gebracht.