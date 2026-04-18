Scooter-Fahrer rastet bei Kontrolle aus: Polizistin verletzt

Halberstadt - Am späten Freitagabend wurde eine junge Polizistin in Halberstadt ( Landkreis Harz ) bei einer Verkehrskontrolle verletzt.

Der 24-jährige Beschuldigte leistete erheblichen Widerstand gegen die Beamten. (Symbolfoto) © Marijan Murat/dpa

Gegen 23.15 Uhr wollten Beamte des Polizeireviers Harz in der Richard-Wagner-Straße einen E-Scooter-Fahrer kontrollieren, der durch eine unsichere Fahrweise auffiel.

Während der Überprüfung des marokkanischen Mannes konnten die Polizisten Alkoholgeruch feststellen, so ein Sprecher der Polizei.

Bei der Kontrolle zeigte sich der 24-Jährige sehr unkooperativ und lehnte einen freiwilligen Atemalkoholtest ab. Als die Beamten daher eine Blutprobenentnahme anordneten, schlug die Stimmung des Mannes um.

Zunächst schlug der scheinbar angetrunkene Mann mit einer Powerbank auf einen geparkten Volvo und beschädigte diesen.

Bei anschließender Blutprobenentnahme im Krankenhaus leistete der Beschuldigte zudem erheblichen Widerstand, wobei sich eine 24-jährige Beamtin durch eine Fingerquetschung leicht verletzte, hieß es weiter.