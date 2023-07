13.07.2023 16:19 Sechs Verletzte bei Unfall in der Altmark: Auto kracht frontal in Gegenverkehr

In Lüderitz im Landkreis Stendal kam es am Mittwoch zu einem schweren Unfall. Ein Auto krachte in den Gegenverkehr. Sechs Menschen wurden dabei verletzt.

Von Robert Lilge

Lüderitz - Gleich sechs verletzte Personen sind das Resultat eines Verkehrsunfalls auf der B189 in Höhe Lüderitz (Landkreis Stendal). Bei dem Unfall auf der B189 mussten zwei Personen von der Feuerwehr befreit werden. (Symbolbild) © 123rf/Jörg Hüttenhölscher Am gestrigen Mittwochabend befuhr ein 57-Jähriger mit seinem Audi die Bundesstraße von Magdeburg kommend in Richtung Stendal. Aus noch ungeklärter Ursache geriet er in Höhe der Ortschaft Lüderitz auf die linke entgegenkommende Fahrspur und krachte in zwei weitere Autos. Zunächst erfasste er einen VW und streifte an der Leitplanke entlang. Anschließend kollidierte er frontal mit einem Hyundai. Zwei Personen mussten nach dem Unfall von der Feuerwehr aus den Autos befreit werden. Der 57 Jahre alte Unfallverursacher wurde schwer verletzt. Ihn musste ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Magdeburg fliegen. Polizeimeldungen Dumm gelaufen! 21-Jähriger will Diebstahl anzeigen und landet selbst im Knast In dem VW wurde der Fahrer leicht und seine 56- und 7-jährigen Insassen schwer verletzt. Auch der 72 Jahre alte Fahrer und seine 73 Jahre alte Beifahrerin im Hyundai wurden schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Alle Autos erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Die B189 bei Lüderitz musste für rund vier Stunden voll gesperrt werden.

